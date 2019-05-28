День города 12 июня 2019 года в Кирове: какие улицы перекроют?

СЕГОДНЯ 18:45 2019-05-28T18:45:09+03:00

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В Кирове в день города, 12 июня 2019 года, из-за праздничных, торжественных мероприятий на некоторых дорогах будет перекрыто автомобильное движение и запрещены остановки транспорта.

Так, с 7.00 11 июня до 22.00 12 июня остановка и стоянка транспорта запрещена

на участке Октябрьского проспекта от улицы Красноармейской до Милицейской. С 18.00 11 июня до 22.00 12 июня на улице Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской и на улице Карла Маркса от Преображенской до улицы Спасской, а также в проезде на Театральную площадь у дома № 63 по улице Карла Маркса. 12 июня с 7.00 до 23.00 стоянка запрещена на участке улицы Профсоюзной до улицы Герцена, на улице Набережная Грина, Динамовском проезде, Гостиничном переулке, Пионерском переулке, Московской от Ленина до улицы Набережная Грина, на Преображенской на участке от Ленина до Казанской, на Труда от Ленина до улицы Набережная Грина, на Мопра от Ленина до улицы Набережная Грина, на Розы Люксембург от Ленина до улицы Набережная Грина. В тот же день с 7.00 до 15.00 остановка запрещена у дома № 1 по улице Ленинградской.

Кроме того, движение всего транспорта будет запрещено и от дома №60 до №74 по улице Павла Корчагина с 21.50 до 22.10 11 июня.

В сам праздник с 6.00 до 22.00 движение будет прекращено на Октябрьском проспекте от Красноармейской до Милицейской, на Пролетарской от Дерендяева до Октябрьского проспекта. С 7.00 до 22.00 - на Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской. Ночью с 21.00 до 23.0 движение перекроют

ИСТОЧНИК KP.RU