В Афанасьевском районе отец и трое детей из Пермского края попали в аварию
Они возвращались домой
Четыре жителя соседнего региона пострадали в ДТП в Кировской области. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:
Трехлетняя девочка и два мальчика пяти и семи лет получили травмы в ДТП на 830-м километре автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Их 29-летний отец не справился с управлением автомобиля. «Дэу Матиз» съехал в кювет и опрокинулся.
- Авария произошла 27 мая, в 12.05 часов, автомобиль двигался со стороны поселка Свеча по направлению к Пермскому краю, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Помимо детей, пострадала 21-летняя девушка (родственница).
На место происшествия выезжала бригада медиков. К счастью, госпитализация пострадавшим не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU