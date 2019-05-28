2019-05-28T17:48:32+03:00
Общество

В Афанасьевском районе отец и трое детей из Пермского края попали в аварию

Они возвращались домой
Евгений ДЕМИХОВ
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Четыре жителя соседнего региона пострадали в ДТП в Кировской области. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиЧетыре жителя соседнего региона пострадали в ДТП в Кировской области. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Трехлетняя девочка и два мальчика пяти и семи лет получили травмы в ДТП на 830-м километре автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Их 29-летний отец не справился с управлением автомобиля. «Дэу Матиз» съехал в кювет и опрокинулся.

- Авария произошла 27 мая, в 12.05 часов, автомобиль двигался со стороны поселка Свеча по направлению к Пермскому краю, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Помимо детей, пострадала 21-летняя девушка (родственница).

На место происшествия выезжала бригада медиков. К счастью, госпитализация пострадавшим не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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