3,8 миллиарда рублей задолжали кировчане за тепло
В некоторых случаях даже приставы не могут ничего cделать: должники не просто уклоняются от уплаты - у них нет денег: займы в микрофинансовых организациях, другие просроченные платежи не дают выбраться из финансовой ямы. Однако проблемы есть не только со стороны потребителей.
- За отопительный сезон было выявлено порядка 500 нарушений законодательства со стороны ТСЖ, ЖСК и УК, - сообщил начальник Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кировской области Александр Шишкин на координационном совещании регионального ГФИ. - Основные нарушения - низкая температура теплоносителя.
Главы администраций муниципальных поселений жалуются, что ресурсоснабжающие организации в районах зачастую находятся в бедственном положении. А все из-за резкого подорожания топлива. Так, до весны 2018 года мазут закупали по цене 14 тысяч рублей за тонну, а теперь он стал дороже чуть ли не в два раза. Проблемой остается и то, что многие котельные эксплуатируются организациями, но не реставрируются.
ИСТОЧНИК KP.RU