2019-05-28T15:42:14+03:00
Общество

«Это оптимальные сроки»: капитальный ремонт в драмтеатре закончится к 2024 году

На миллиард рублей отреставрируют фасад, крышу, подсобные помещения
Елизавета Захарова
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Драмтеатр не видел капитального ремонта почти сорок летДрамтеатр не видел капитального ремонта почти сорок летФото: Елизавета Захарова
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На ремонт Кировского драматического театра уйдет миллиард рублей, выделенный правительством региона в начале мая. Однако работы по реконструкции еще не начались. Сейчас идет конкурс подрядчиков на разработку проекта. Об этом сообщила директор театра Елена Мальцева.

- Наш театр - культурный памятник федерального значения, поэтому у подрядчиков должны быть соответствующие лицензии, дающие право проводить ремонт на таких объектах, - отметила Елена Валентиновна. - Уже 1 августа будет заключен контракт на проектирование работ на все здание театра. Мы планируем, что проект будет завершен к 2020 году, и уже на его основании начнутся торги на проведение ремонта.

Реставрация драмтеатра - это работа не на день и не на два. С 80-х годов в здании не проводился капитальный ремонт, а он требуется не только фасаду и сцене, но и внутренним помещениям, которые зрителю недоступны: это крыша, подсобные и подвальные помещения и гримерки, которые зритель, приходя в театр, просто не видит.

Однако во время ремонта театр продолжит свою работу.

- Будет театр закрыт или нет, сказать я пока не могу, - подметила Елена Валентиновна. - Так как у нас на руках нет плана, да и все работы будут проходить поэтапно. Мы будем планировать и выстраивать нашу работу так, чтобы ремонт не повлиял на показ спектаклей. Крайний срок, когда необходимо завершить ремонтные работы, - следующий юбилей города.

По словам Елены Валентиновны, 650-летие Кирова драматический театр должен встретить красивым, обновленным, реконструированным. Напомним, что следующий юбилей город отметит в 2024 году.

- Это не растянутые сроки, а очень сжатые, оптимальные сроки, - подчеркнула директор «Драмы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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