Северную часть Кирова на пять дней отключат от горячей воды

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-28T15:21:54+03:00

Ремонт теплосетей будет идти все лето. Коммунальщики нашли дефекты на 28 участках Фото: Сергей ШИСТАРЕВ

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Кировская теплоснабжающая компания начала испытания теплосетей. Напомним, отопление в Кирове отключили в середине мая. И после того, как все сети будут проверены, составят график ремонта и начнется непосредственно сам ремонт, чтобы к осени проблем с подключением к отоплению не возникло.

На данный момент сотрудники КТК проверили 51 секцию по всему городу. На 28 нашли дефекты.

На этой неделе отключение горячей воды и проверка теплосетей начнется в северной части.

С 28 мая по 2 июня горячей воды не будет в районе города, ограниченном улицами: Менделеева - Московской - Горького - Сормовской - Лепсе - Народной - Луганской, а также в микрорайонах Авитек, ОЦМ, поселках Костино, Ганино, микрорайоне Метро.

Всего за лето коммунальщикам нужно проверить 356 секций.

ВАЖНО

Кировская теплоснабжающая компания приносит кировчанам извинения в связи с временными неудобствами.

ИСТОЧНИК KP.RU