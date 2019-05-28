Северную часть Кирова на пять дней отключат от горячей воды
Кировская теплоснабжающая компания начала испытания теплосетей. Напомним, отопление в Кирове отключили в середине мая. И после того, как все сети будут проверены, составят график ремонта и начнется непосредственно сам ремонт, чтобы к осени проблем с подключением к отоплению не возникло.
На данный момент сотрудники КТК проверили 51 секцию по всему городу. На 28 нашли дефекты.
На этой неделе отключение горячей воды и проверка теплосетей начнется в северной части.
С 28 мая по 2 июня горячей воды не будет в районе города, ограниченном улицами: Менделеева - Московской - Горького - Сормовской - Лепсе - Народной - Луганской, а также в микрорайонах Авитек, ОЦМ, поселках Костино, Ганино, микрорайоне Метро.
Всего за лето коммунальщикам нужно проверить 356 секций.
ВАЖНО
Кировская теплоснабжающая компания приносит кировчанам извинения в связи с временными неудобствами.
ИСТОЧНИК KP.RU