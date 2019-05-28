Суд постановил взыскать с «Вятжилсервиса» 48 миллионов рублей
Как было установлено в суде, компания «Вятжилсервис» более 10 лет обманывала жильцов и ресурсоснабжающие организации.
- Руководство «Вятжилсервис» перечисляло денежные средства, собранные с граждан, на счета аффилированных компаний с похожими названиями через фиктивные договоры аренды и прочие хитрые схемы, - комментирует заместитель руководителя регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев. - При этом тарифы на обслуживание и содержание жилья были искусственно занижены с целью взять себе на обслуживание как можно большего жилого фонда. В результате ресурсоснабжающим организациям был нанесен существенный ущерб.
У компании 48 млн рублей долгов. Из них 40 миллионов - ресурсникам. Суд постановил выплатить всю сумму задолженности и еще назначил 480 тысяч штрафа руководителю компании-банкрота.
ИСТОЧНИК KP.RU