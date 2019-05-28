Суд постановил взыскать с «Вятжилсервиса» 48 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-28T15:42:26+03:00

А руководителя компании-банкрота - к штрафу в 480 тысяч

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Как было установлено в суде, компания «Вятжилсервис» более 10 лет обманывала жильцов и ресурсоснабжающие организации.

- Руководство «Вятжилсервис» перечисляло денежные средства, собранные с граждан, на счета аффилированных компаний с похожими названиями через фиктивные договоры аренды и прочие хитрые схемы, - комментирует заместитель руководителя регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев. - При этом тарифы на обслуживание и содержание жилья были искусственно занижены с целью взять себе на обслуживание как можно большего жилого фонда. В результате ресурсоснабжающим организациям был нанесен существенный ущерб.

У компании 48 млн рублей долгов. Из них 40 миллионов - ресурсникам. Суд постановил выплатить всю сумму задолженности и еще назначил 480 тысяч штрафа руководителю компании-банкрота.

ИСТОЧНИК KP.RU