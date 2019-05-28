2019-05-28T12:19:38+03:00
Происшествия

Пожарные расчеты УФСИН спасли двухквартирный дом в Речном от пожара

Тушение осложнялось сильным ветром
Алена ЗАЙЦЕВА
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Пожарные из УФСИН спасли двухквартирный дом от полного уничтожения. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской областиПожарные из УФСИН спасли двухквартирный дом от полного уничтожения. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области
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Огонь охватил часть деревянного дома в поселке Речном в пятницу, 24 мая. Местные жители позвонили по единому номеру службы спасения. Сигнал тревоги приняли на пульте пожарной части ИК-1 поселка Северного Омутнинского района. На помощь сразу же выехал пожарный расчет. 13 километров от Северного до Речного преодолели быстро. Начали тушить двухквартирный дом. Однако спасателям мешал сильный ветер. На помощь вызвали еще одну машину из колонии.

- Было определено решающее направление на спасение имущества и защиту от огня близ расположенных жилых объектов и строений, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Кировской области. - Благодаря своевременным быстрым и грамотным действиям работников пожарной охраны удалось не допустить трагических последствий. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим электрооборудования. Сумма спасенных материальных ценностей составила более 600 000 рублей.

Как потом посчитали следователи, если бы дом сгорел полностью, ущерб был бы гораздо выше - порядка 11 миллионов рублей.

СПРАВКА «КП»

Только в этом году подразделения ведомственной пожарной охраны принимали участие в 17 пожарах, не относящихся к ведению уголовно-исполнительной системы области, при этом спасли материальных ценностей на сумму более 11,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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