Кировчане задолжали за газ миллиард рублей

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-28T12:21:49+03:00

Задолженность выросла за год на 380 миллионов

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Ни уведомления, ни судебные иски и решения не могут заставить должников рассчитаться с ресурсниками, занимающимися поставкой газа в дома и на предприятия региона. Крайняя мера - отключение газа - действует лучше. Но это неприятная процедура. По данным ООО «Газпром межрегионгаз Киров», отключено 20 промышленных предприятий региона, а за четыре месяца взыскано задолженности на сумму 162,9 млн рублей.

Общий объем просроченной задолженности составил более миллиарда рублей. И эта цифра, в сравнении с прошлым годом, выросла на 380 миллионов рублей. С начала года ограничили газоснабжение 370 абонентам-должникам. Все мероприятия по приостановлению газоснабжения нарушителям платежной дисциплины проходят строго в рамках действующего законодательства.

САМЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ

- ООО «ДИОН» (г. Киров);

- МУП «КЭС «Энерго» (Вятскополянский район);

- ООО «СТЭКС» (Оричевский район);

- ООО «КБФ Групп» (Зуевский район);

- МУП «Теплосервис» (Уржумский район);

- МКУП ЖКХ «Коммунальник» (Омутнинский район).

Их общий долг перед региональной газовой компанией составляет более 270 млн рублей.

КАК ПРОИСХОДИТ ОТКЛЮЧЕНИЕ У ДОЛЖНИКОВ

- Начиная с третьего месяца, абоненты-должники, имеющие задолженность более двух месяцев, начинают получать уведомления об отключении поставки ресурса, - сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Киров». - Только за первые пять месяцев было отправлено более 50 тысяч таких напоминаний. Если должники в добровольном порядке не производят оплату, то контролеры региональной газовой компании отключат таких потребителей от системы газоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU