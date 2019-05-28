2019-05-28T11:06:44+03:00
Происшествия

18-летний водитель иномарки снял и украл аккумулятор из «семерки»

Его поймали сотрудники Росгвардии
Елизавета Захарова
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Силовики быстро задержали вора. Фото: вневедомственная охрана РосгвардииСиловики быстро задержали вора. Фото: вневедомственная охрана Росгвардии
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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Кировской области задержали молодого вора. 25 мая, около пяти часов утра, силовики получили ориентировку на водителя иномарки «Рено». По предварительным данным, он украл из припаркованной машины ВАЗ-2107 аккумулятор.

После непродолжительных поисков наряд вневедомственной охраны обнаружил похожий по приметам автомобиль. За рулем сидел трезвый 18-летний кировчанин. На место задержания прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Молодой человек сразу же признался, его передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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