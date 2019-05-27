2019-05-27T20:11:36+03:00
Экономика

«Роста задолженности нет»: руководство Сосновского судостроительного завода не выплатило работникам 37,3 миллиона рублей

Предприятие обанкротилось 11 июня 2018 года
Елизавета Захарова
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В апреля на заводе прошла полная ревизия всего имущества и сократился штат. Фото: ГФИ по Кировской областиВ апреля на заводе прошла полная ревизия всего имущества и сократился штат. Фото: ГФИ по Кировской области
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Сосновский судостроительный завод - одно из предприятий Кировской области, попавших, как говорится официальным языком, в трудную экономическую ситуацию. Если говорить, по-простому, то завод обанкротился, при этом задолжав крупные суммы денег. Самым главным «кредитором» предприятия по-прежнему остаются его работники.

На заседании в правительства Кировской области, министр промышленной политики кировской области заявил, что на 1 мая 2019 года, завод не выплатил рабочим 37,3 миллиона рублей. Однако, как отметил чиновник, рост задолженности прекратился.

Напомним, что бедственное положение на предприятии началось в 2012 году, когда оно стало работать в убыток. В 2016 производство вовсе остановилось. За 2018 год ССЗ накопил перед более чем двумя сотнями рабочих долг по заработной плате в 40,2 миллиона рублей. Пока шло расследование уголовного дела, руководство завода сократило долг до 15 миллионов рублей. Однако по новейшим данным, спустя четыре месяца сумма вновь выросла до 37,3 миллиона рублей. В апреле штат завода сократился до 17 человек.

На данный момент, руководства предприятия ведет переговоры с потенциальными заказчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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