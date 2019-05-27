2019-05-27T19:43:08+03:00
Общество

В Котельниче разрушился незаконно построенный дом

Очищать территорию от разрухи пока никто не собирается
Анна КРЮКОВА
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Некоторые части строения обрушились на близлежащие огороды. Фото: vk.com/vkotleНекоторые части строения обрушились на близлежащие огороды. Фото: vk.com/vkotle
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Жители Котельнича просят властей принять меры по поводу разрушенного строения на улице Яранской. Недоумение горожан сооружение вызывало еще на начальном этапе строительства в прошлом году. Из-за хлипких материалов дом успели прозвать «сараем». Опасения жителей подтвердились - зимой на здании обвалилась крыша. Сейчас дом продолжает разрушаться. Некоторые части строения рухнули на близлежащие огороды.

- Здание разрушается, вызывает повышенный интерес у молодого поколения, не говоря уже о том, что портит внешний вид улицы, - пожаловались горожане в паблике «Типичный Котельнич». - Крайне неприятно созерцать из окон жилых домом развалины, а также создает риск для любопытных.

Глава администрации Котельнича Андрей Лыков отреагировал на жалобы жителей и пояснил в комментариях, что дом находится в частной собственности.

- Дом был построен владельцем без разрешения на строительство, - пояснил Андрей Владимирович. - Ответственность за безопасность объекта, строительство которого прекращено или приостановлено, несет застройщик. Информация об объекте направлялась администрацией города Котельнича в органы прокуратуры, министерство строительства Кировской области.

Так что решение по поводу сноса дома и приборки территории, примут вышеупомянутые органы. Пока же опасное строение и дальше будет разрушаться. Также открытым остается и вопрос, почему незаконную постройку в маленьком городе не заметили и не остановили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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