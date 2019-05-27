2019-05-27T19:09:33+03:00
Лето в городе

За год стоимость льготной путевки в детский лагерь увеличилась на 600 рублей

Всего в регионе будет организован отдых для детей трех видов
Елизавета Захарова
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Загородные лагеря Кирова стали дороже на 600 рублейЗагородные лагеря Кирова стали дороже на 600 рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кирове совсем скоро начнут работать детские летние лагеря. На сезонную оздоровительную кампанию в 2019 году облправительство направило 258 миллионов рублей.

Так, в этом году в регионе организовано 487 лагерей с дневным пребыванием детей, 24 загородных лагерей, три санатория и один палаточный лагерь. Кроме того, в 2019 году начнет работать еще два детских лагеря «Soul train» и ДОЛ «Сосновый бор».

Всего в 2019 году за все смены в кировских лагерях отдохнет 59 тысяч человек. Из них 42% - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сироты и оставшиеся без попечения родителей. Так, 19551 такой ребенок отдохнет в лагерях дневного пребывания, 3521 - в загородных и 1845 - в санаториях.

Однако путевки в летние загородные детские оздоровительные лагеря в 2019 году стали дороже на 600 рублей. Средняя стоимость равно 20 500 тысяч. Как пояснила Анна Александровна Альминова, это связано с ростом цен на продукты, тарифов на электроэнергию, коммунальные услуги, вывоз ТБО, стоимость трансфера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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