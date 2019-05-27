2019-05-27T18:27:31+03:00
Происшествия

Полмиллиона рублей на тушение 45,2 гектара леса: в облправительстве отчитались о прохождении пожароопасного сезона

Всего в регионе в 2019 году произошло 18 пожаров
Елизавета Захарова
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В Кировской области с начала пожароопасного периода сгорело 45,21 гектара лесаВ Кировской области с начала пожароопасного периода сгорело 45,21 гектара лесаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 25 апреля 2019 в Кировской области введен пожароопасный режим. Первое возгорание произошло уже 29 числа.

Как нам и твердили на уроках основы безопасной жизнедеятельности, большинство из пожаров начинаются по вине человека. Так, с начала пожароопасного периода в Кировской области произошло 18 лесных пожаров. Возгорание леса лишь в одном случае началось из-за ударов молнии во время грозы. Во всех остальных пожаров повинен человек: неаккуратное обращение с огнем, сжигание сухой травы, разведение костров.

Однако, как отметил министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин, за 2019 год было возбуждено всего три уголовных дела за гектары сгоревшего леса.

Всего на тушение лесных пожаров задействовали 57 единицы техники в том числе и один самолет АН-1 (он высаживал парашютистов на место пожара). Огонь, полыхающий в лесах Кировской области, тушили 325 работников авиационных и наземных противопожарных служб. На ликвидацию лесных пожаров потратили 555,5 тысяч рублей.

Три из восемнадцати пожаров были настолько масштабны, что пожарные не смогли потушить их за день. На ликвидацию их уходили почти сутки.

Самый крупный пожар был в Опаринском районе - один пожар оставил после себя 24,6 гектара пепелища. Всего в огне было уничтожено 45,21 гектара кировского леса в Верхошижемском, Вятскополянском, Даровском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Мурашинском, Нолинском, Опаринском, а также Оричевском, Пижанском, Слободском, Советском, Шабалинском районах и в самом городе Кирове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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