В Кирово-Чепецке пропала обезьяна из контактного зоопарка

27 Май 18:00 2019-05-27T18:00:55+03:00

Животное может находиться на улице

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Из заезжего контактного зоопарка в Кирово-Чепецке во время прогулки сбежала обезьяна. Примата зовут Зарина. За ее поимку или точные сведения о местонахождении владельцы обещают вознаграждение.

Кстати, контактный зоопарк в среду уезжает из Чепецка в другой город.

Тем, кто может помочь в поимке животного, просьба позвонить по телефону: +7 (928) 053-82-05.

ИСТОЧНИК KP.RU