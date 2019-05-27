В Кирово-Чепецке пропала обезьяна из контактного зоопарка
Животное может находиться на улице
Фото: /vk.com/zlo_chepetsk
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Из заезжего контактного зоопарка в Кирово-Чепецке во время прогулки сбежала обезьяна. Примата зовут Зарина. За ее поимку или точные сведения о местонахождении владельцы обещают вознаграждение.
Кстати, контактный зоопарк в среду уезжает из Чепецка в другой город.
Тем, кто может помочь в поимке животного, просьба позвонить по телефону: +7 (928) 053-82-05.
ИСТОЧНИК KP.RU