2019-05-27T17:07:57+03:00
Происшествия

95 млн рублей за свалку: экс-главу Афанасьевского района заставят выплатить ущерб экологии

Бывшему чиновнику дали условный срок
Евгений ДЕМИХОВ
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По неподтвержденным данным, Черанев хочет обжаловать приговор. Фото: municipal.ako.kirov.ruПо неподтвержденным данным, Черанев хочет обжаловать приговор. Фото: municipal.ako.kirov.ru
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Незадекларированный особняк, несколько незаконных компаний, злоупотребление служебными полномочиями - все это послужило причиной для задержания Василия Черанева. С 17 сентября 2018 года он был под домашним арестом. При обысках у Черанева нашли 49 патронов, а в списке обвинения добавился еще один пункт - «Незаконное хранение боеприпасов».

- 22 мая 2019 года Омутнинский районный суд вынес приговор: три года и семь месяцев лишения свободы условно, - сообщил заместитель прокурора Омутнинского района Вячеслав Нестеров. - Кроме того, он должен возместить ущерб экологии в размере 95 миллионов рублей.

Его обвиняли сразу по трем статьям: помимо «Незаконного хранения боеприпасов», были «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление должностными полномочиями».

Кстати, по информации СУ СКР, он используя свою власть, передал часть земель района в пользование предприятию, которым он фактически владел. В результате махинаций с документами земли сельхозназначения превратились в свалку отходов лесопилки. Этот ущерб природе он должен будет возместить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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