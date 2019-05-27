Сотрудника УФСИН поймала на взятке служба собственной безопасности и оперативники

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-27T16:15:08+03:00

Теперь младшему инспектору самому грозит срок от трех до восьми лет

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Сотрудник колонии в Верехнекамском районе еще в средине мая договорился с осужденными о том, что он пронесет на режимный объект телефоны и комплектующие к ним. А взамен получит вознаграждение - 15 тысяч рублей.

Младшего инспектора поймали оперативники и сотрудники собственной безопасности в момент передачи телефонов осужденным. В этот же день молодого человека уволили и предъявили обвинение по ч.3 ст. 290 УК РФ «Покушение на получение взятки».

Отметим, что ИК-27, где произошло ЧП, - это исправительное учреждение строгого режима. В большинстве здесь отбывают наказание осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Сроки у многих большие. И наличие телефонов значительно облегчает жизнь в неволе. Однако мобильные телефоны за колючей проволокой запрещены.

ИСТОЧНИК KP.RU