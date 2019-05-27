2019-05-27T16:18:55+03:00
Общество

Количество пострадавших продолжает расти: для борьбы с клещами в Кирове создадут специальную комиссию

Укусы регистрируют даже в черте города
Анна КРЮКОВА
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По региону зафиксировано уже 1900 укусов клещамиПо региону зафиксировано уже 1900 укусов клещамиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кирове создадут комиссию по борьбе с клещами. Такое поручение дал Департаменту городского хозяйства сити-менеджер Илья Шульгин. Меры связаны с тем, что количество пострадавших от клещей уже почти в два раза превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

В текущем году первичная обработка во всех парках, скверах, зеленых зонах, на кладбищах уже проведена, - отметил Илья Шульгин. - Тем не менее укусы продолжают фиксироваться, и уверенности в абсолютной безопасности даже обработанных территорий у горожан нет… Значит, меры акарицидной обработки недостаточны.

Представитель управления Роспотребнадзора Кировской области Лидия Князева также отметила, что распространение клещей отмечается практически во всех регионах. В том числе и на северных территориях: Сыктывкар, Воркута и другие.

Первое заседание комиссии состоится в Кирове уже в ближайшее время. Во время нее будут выработаны конкретные меры по борьбе с клещами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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