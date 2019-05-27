Количество пострадавших продолжает расти: для борьбы с клещами в Кирове создадут специальную комиссию
В Кирове создадут комиссию по борьбе с клещами. Такое поручение дал Департаменту городского хозяйства сити-менеджер Илья Шульгин. Меры связаны с тем, что количество пострадавших от клещей уже почти в два раза превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.
В текущем году первичная обработка во всех парках, скверах, зеленых зонах, на кладбищах уже проведена, - отметил Илья Шульгин. - Тем не менее укусы продолжают фиксироваться, и уверенности в абсолютной безопасности даже обработанных территорий у горожан нет… Значит, меры акарицидной обработки недостаточны.
Представитель управления Роспотребнадзора Кировской области Лидия Князева также отметила, что распространение клещей отмечается практически во всех регионах. В том числе и на северных территориях: Сыктывкар, Воркута и другие.
Первое заседание комиссии состоится в Кирове уже в ближайшее время. Во время нее будут выработаны конкретные меры по борьбе с клещами.
ИСТОЧНИК KP.RU