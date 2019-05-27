2019-05-27T13:25:40+03:00
Недвижимость

В Кировской области тепло и вода подорожают на 2,8%

Изменения тарифов коснутся также ТКО
Евгений ДЕМИХОВ
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В региональной службе по тарифам сообщили, что значительного роста не будетВ региональной службе по тарифам сообщили, что значительного роста не будетФото: Евгения ГУСЕВА
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С 1 июля 2019 года ожидается очередное повышение платы за тепло-, водоснабжение и водоотведение. Для них в среднем рост составит 2,8%. Другие цифры будут по плате за обращение с ТКО.

- Со второго полугодия она может, предположительно, вырасти на 4,9%, - сообщил руководитель региональной службы по тарифам Кировской области Максим Михайлов. - Но так будет, если норматив не изменится. Если утвердят другой тариф, то цена на обращение с ТКО повысится на 2%.

В РСТ также отметили, что плата за проезд на общественном транспорте в Кирове во втором полугодии 2019 года останется неизменной. Предприятия, занимающиеся пассажироперевозками, не подали заявку на изменение тарифа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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