Юные кировские футболисты встретятся с игроком «Зенита» и «ЦСКА» Романом Широковым

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-27T12:33:52+03:00

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В Киров на встречу с юными футболистами приезжает звезда большого спорта Роман Широков. Организацией встречи занимается ветеран вятского футбола, кировский тренер и экс-директор Детско-юношеской спортивной школы Евгений Душин. Об этом сообщил портал Bnkirov.ru.

Так известный спортсмен, шесть сезонов выступавший за команду «Зенит» и в последний в своей карьере сезон 2015-2016 годов - за «ЦСК», приедет в Киров 17 июня и проведет мастер-класс для воспитанников ДЮСШ-5.

Отметим, что Роман Широков - российский футболист, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, трехкратный чемпион России, а также телевизионный футбольный эксперт. Сегодня Роман Николаевич - председатель Общероссийского профсоюза футболистов и советником министра физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU