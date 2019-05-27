2019-05-27T12:00:22+03:00
Общество

В Коминтерне легковушка врезалась в березу и перевернулась

За рулем сидел 21-летний бесправник
Елизавета Захарова
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Водитель автомобиля не имеет прав. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheВодитель автомобиля не имеет прав. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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В Кирове красная легковушка на высокой скорости влетела в березу, растущую у обочины, сломала ствол дерева и перевернулась. Пассажир и водитель остались живы. Как сообщили «Комсомолке» в УГИБДД России по Кировской области, ДТП произошло 26 мая в 2.08 напротив дома №88А по улице Павла Корчагина.

Машина сломала ствол дерева и перевернулась. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

Машина сломала ствол дерева и перевернулась. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

- Водитель, 21-летний кировчанин, превысил скоростной режим, - пояснили в ведомстве. - Выехал на обочину и наехал на дерево.

В результате столкновения травмы получил сам водитель и его 18-летний пассажир. На место происшествия приехала скорая. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, но не госпитализировали.

Оба молодых человека были трезвые. Однако, у водителя не оказалось прав, а машина, на которой он ехал, нигде не зарегистрирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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