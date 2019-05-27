Из Кирова можно улететь в Сочи на самолетах «Победы»

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-27T11:57:44+03:00

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В субботу, 25 мая, авиакомпания «Победа» приступила к полетам из Кирова в Сочи. Теперь кировчане могут улететь на юг на 189-ти местных самолетах Boeing 737-800. Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Об этом сообщили в официальной группе аэропорта «Победилово».

Из Кирова вылет будет происходить в 04.40. Прилет в Сочи - в 07.40. Обратный вылет запланирован на 01.25. Кировчане приземлятся в «Победилово» в 04.10. Сейчас, в среднем, стоимость билета из Кирова в Сочи составляет от 5599 до 14998 рублей. Билеты можно приобрести на сайте аэропорта.

Напомним, что из Кирова в Сочи можно будет добраться самолетами авиакомпании «ИжАвиа». Полеты стартуют 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU