2019-05-27T12:03:04+03:00
Общество

«Найден. Погиб»: добровольцы разыскали пропавшего неделю назад 20-летнего кировчанина

Команда «Лиза Алерт» нашла молодого человека в тот же вечер, как приняла заявку от его мамы
Елизавета Захарова
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20-летнего пропавшего кировчанина нашли уже погибшим. Фото: vk.com/lizaalert_kirov20-летнего пропавшего кировчанина нашли уже погибшим. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» нашла пропавшего 17 мая 20-летнего кировчанина. К несчастью, Игорь Шабалин был уже мертв. Заявка в отряд поступила слишком поздно.

Как рассказали «Комсомолке» представители отряда, заявка пришла на горячую линию от матери погибшего 26 мая. Она была обеспокоена: сын больше недели не выходил с ней на связь. Да и друзья стали переживать.

На официальном форуме отряда пост о пропавшем молодом человеке был опубликован в 13.59. Но уже через семь минут появился новый пост, закрывающий поиски.

- Игорь Вячеславович найден, погиб, - написал информационный организатор. - Выражаем соболезнования родным и близким.

Напомним, что в выходные отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» начал поиски 15-летнего Саши Зайкова. Подросток ушел из дома 25 мая. По некоторым данным, он может передвигаться автостопом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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