«Найден. Погиб»: добровольцы разыскали пропавшего неделю назад 20-летнего кировчанина
Поисковый отряд «Лиза Алерт» нашла пропавшего 17 мая 20-летнего кировчанина. К несчастью, Игорь Шабалин был уже мертв. Заявка в отряд поступила слишком поздно.
Как рассказали «Комсомолке» представители отряда, заявка пришла на горячую линию от матери погибшего 26 мая. Она была обеспокоена: сын больше недели не выходил с ней на связь. Да и друзья стали переживать.
На официальном форуме отряда пост о пропавшем молодом человеке был опубликован в 13.59. Но уже через семь минут появился новый пост, закрывающий поиски.
- Игорь Вячеславович найден, погиб, - написал информационный организатор. - Выражаем соболезнования родным и близким.
Напомним, что в выходные отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» начал поиски 15-летнего Саши Зайкова. Подросток ушел из дома 25 мая. По некоторым данным, он может передвигаться автостопом.
ИСТОЧНИК KP.RU