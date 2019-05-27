Когда кировчанам ждать тепла: днем 30 мая в город придет 27-градусная жара

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-27T12:05:53+03:00

Грядущая неделя в Кирове будет пасмурной и дождливой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всю неделю будут идти дожди, грозы, иногда дуть сильные ветра

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Последняя неделя мая принесет долгожданное тепло, но с пасмурными днями и проливными дождями.

Так, в понедельник, 27 мая, по данным портала p5.ru, дневная температура воздуха не превысит +14…+18 градусов Цельсия. Днем будут идти ливневые дожди, ветер будет умеренным. Такая же погода ожидается и во вторник. Уже в среду небо прояснится. 29 мая ожидается +19…+22 градуса Цельсия, слабый ветер.

Однако уже в четверг проливные дожди вернутся в город. Так, в четверг и пятницу при температуре +22…+27 градусов Цельсия во второй половине дня будут идти ливневые дожди.

Но уже выходные будут сухими и теплыми. В субботу дневная температура воздуха будет колебаться от +21 до +23 градусов выше ноля. В воскресенье благоприятная погода сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU