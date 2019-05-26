2019-05-26T14:48:48+03:00
Общество

В Кировской области наступает сезон белых ночей

Об этом сообщает группа «Любительская астрономия в Кирове»
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: Алексей СЫКЧИНФото: Алексей СЫКЧИН
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Наступает сезон белых ночей в нашем регионе. Они продлятся до июля.

- Белые ночи — это растянутые на всю ночь сумерки — период времени, когда Солнце находится на небольшой глубине под горизонтом, - сообщает группа «Любительская астрономия в Кирове». - Они характерны для большей части территории России. В высоких широтах Солнце приближается к горизонту по пологой траектории и погружается под горизонт медленно. Летом даже к полуночи оно не успевает преодолеть зону сумерек и сразу начинает подниматься. Полноценная астрономическая ночь наступить не успевает. Это явление и получило название белых ночей.

Темные ночи ждут кировчан только в конце июля, а полноценная темнота наступит в средине августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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