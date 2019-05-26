2019-05-26T14:36:44+03:00
Общество

Кировчане сфотографировали пролет 60 спутников «Starlink» Илона Маска

Время наблюдения – 23.36 часов
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: Антон МечниковФото: Антон Мечников
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Уникальное явление вчера ночью могли наблюдать жители Кировской области. В ряд выстроились несколько объектов. Их яркость была равноценна яркости звезд Большого Ковша.

- Этими объектами являются 60 спутников системы «Starlink», которые были запущены компанией «SpaceX» на низкую околоземную орбиту утром 24 мая 2019 года в 05.30 с помощью многоразовой ракеты-носителя «Falcon 9», - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - 60 спутников должны работать на высоте 550 километров, а ракета их вывела на высоту 440 километров, то до своих целевых орбит они будут добираться с помощью собственных двигателей на эффекте Холла, работающих на криптоне. Двигатели будут включаться каждые 90 минут.

Сфотографировать спутники удалось Антону Мечникову. Они пролетели почти сразу после самолета, который многие видели в 23.36. Яркость была не такой яркой, как ожидалось, поэтому их смогли заметить только единицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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