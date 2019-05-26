В Туже пропал пятнадцатилетний подросток
Саша Зайков ушел из дома 25 мая 2019 года
Сашу видели в последний раз дома 25 мая. Фото: vk.com/ornkirov
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Помогает в поисках полиции отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». 25 мая 2019 года мальчик ушел их лома в поселке Тужа. И пока информации о его местонахождении нет. Розыск ведут полицейские из Тужи и Яранска.
ПРИМЕТЫ ПОДРОСТКА
РОст Саши 160-165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Был одет в черную куртку, темные брюки, сине-белые кроссовки.
ВАЖНО
Если Вам что-либо известно о пропавшем - просьба незамедлительно связаться с инфоргом поиска Станиславом Очкасовым +79091322425 или по номерам: 02, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU