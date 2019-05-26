В Туже пропал пятнадцатилетний подросток

26 Май 14:13 2019-05-26T14:13:58+03:00

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Помогает в поисках полиции отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». 25 мая 2019 года мальчик ушел их лома в поселке Тужа. И пока информации о его местонахождении нет. Розыск ведут полицейские из Тужи и Яранска.

ПРИМЕТЫ ПОДРОСТКА

РОст Саши 160-165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Был одет в черную куртку, темные брюки, сине-белые кроссовки.

ВАЖНО

Если Вам что-либо известно о пропавшем - просьба незамедлительно связаться с инфоргом поиска Станиславом Очкасовым +79091322425 или по номерам: 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU