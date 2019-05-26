Верховный суд РФ рассмотрит законность платы начислений за мусор жителям Кировской области
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ рассмотрит иск регионального министерства ЖКХ на решение Кировского областного суда. Напомним, что в апреле областной суд признал незаконным утвержденный норматив и, соответственно, размер платы на сбор и утилизацию мусора в области. Нормативы были приняты в конце прошлого года. И по некоторым оценкам он завышен. А также ФАС продлило срок рассмотрения жалобы на законность определения организации, проводившей замеры мусора для определения норматива.
- В случае, если решение нашего областного суда устоит, и ФАС России, к тому же, признает незаконным наделение организации «Кировкоммунпроект» права проводить исследования по объемам ТКО, как это произошло в Ульяновске, то кировчане получат право на перерасчет, - комментирует юрист Ярослав Михайлов, подавший жалобу в УФАС. - Если в перерасчете им будет отказано (а речь тут пойдет о возврате полученных платежей), то можно будет обращаться в суд. В сложившейся ситуации, прокуратура может сама выйти с иском в суд в отношении неопределенного круга лиц-кировчан. Если это она не сделает, рекомендую самим обратиться в суд.
Кстати, ФАС России при аналогичной ситуации в Ульяновской области выдало предупреждение ульяновскому губернатору Морозову о наличии в его действиях признаков ограничения конкурении. «При этом ФАС России указало, что отбирать экспертную организацию следовало с использованием конкурсных процедур».
ИСТОЧНИК KP.RU