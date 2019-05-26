Верховный суд РФ рассмотрит законность платы начислений за мусор жителям Кировской области

26 Май 13:46 2019-05-26T13:46:55+03:00

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Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ рассмотрит иск регионального министерства ЖКХ на решение Кировского областного суда. Напомним, что в апреле областной суд признал незаконным утвержденный норматив и, соответственно, размер платы на сбор и утилизацию мусора в области. Нормативы были приняты в конце прошлого года. И по некоторым оценкам он завышен. А также ФАС продлило срок рассмотрения жалобы на законность определения организации, проводившей замеры мусора для определения норматива.

- В случае, если решение нашего областного суда устоит, и ФАС России, к тому же, признает незаконным наделение организации «Кировкоммунпроект» права проводить исследования по объемам ТКО, как это произошло в Ульяновске, то кировчане получат право на перерасчет, - комментирует юрист Ярослав Михайлов, подавший жалобу в УФАС. - Если в перерасчете им будет отказано (а речь тут пойдет о возврате полученных платежей), то можно будет обращаться в суд. В сложившейся ситуации, прокуратура может сама выйти с иском в суд в отношении неопределенного круга лиц-кировчан. Если это она не сделает, рекомендую самим обратиться в суд.

Кстати, ФАС России при аналогичной ситуации в Ульяновской области выдало предупреждение ульяновскому губернатору Морозову о наличии в его действиях признаков ограничения конкурении. «При этом ФАС России указало, что отбирать экспертную организацию следовало с использованием конкурсных процедур».

ИСТОЧНИК KP.RU