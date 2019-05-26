2019-05-26T12:59:30+03:00
Звезды

В Кирове дан старт официальной лиги международного союза КВН «Вятка»: состоялась игра 1/8 финала

Играли семь команд из пяти регионов
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: Правительство Кировской областиФото: Правительство Кировской области
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Победа команды «Вятка» в высшей лиге КВН дала Кирову право проводить игры у себя. Старт играм был дан 23 мая. Участие приняли семь команд из пяти регионов страны.

- Команды состязались в трех конкурсах: фоторазминке, приветствии и биатлоне (конкурсе текстовых шуток), - сообщает пресс-центр правительства Кировской области. - Шутили опытные квнщики из кировских команд «Те самые», «Мяу-Мяу». Также выступила команда «Повидло» из Кирово-Чепецка, гости из Сарапула, коллектив из Республики Коми и две команды КВН из Екатеринбурга «Сборная Тургенева» и «Дайте посмеяться».

Пять команд вошли в ¼ финала: команды Кирово-Чепецка, Екатеринбурга, Инты и две команды из Кирова.

Кстати, в состав жюри вошла чемпион высшей Лиги КВН, обладатель КИВИНов Музыкальных фестивалей, фронтвумэн команды «Раисы» Вера Гасаранова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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