2019-05-26T12:34:18+03:00
Общество

Метеорологи-любители открыли сезон наблюдений за серебристыми облаками

Это самые «высокие» облака: они плывут в 80 километрах от поверхности Земли
Алена ЗАЙЦЕВА
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Наблюдать серебристые облака - большая удача. Фото: Леонид ГОРБУНОВНаблюдать серебристые облака - большая удача. Фото: Леонид ГОРБУНОВ
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Первые снимки серебристых облаков в этом году удалось сделать жителю поселка Верхошижемье Леониду Горбунову в ночь с 23 на 24 мая.

- Серебристые облака — это самые высокие облака на Земле, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Они плывут на границе космоса в более чем 80 км над поверхностью планеты. Облака формируются, когда летние клочья водяного пара поднимаются и кристаллизуются вокруг мельчайших частиц «метеорной пыли». В северном полушарии Земли период их видимости приходится на май – август. В годы падения Тунгусского и Челябинского метеорита наблюдались аномально яркие серебристые облака. Также иногда они появляются после запуска ракет.

Сезон наблюдений открыт и будет продолжаться до августа. Фото: Леонид ГОРБУНОВ

Сезон наблюдений открыт и будет продолжаться до августа. Фото: Леонид ГОРБУНОВ

Также метеорологи-любители дают рекомендации всем желающим понаблюдать это красивое и редкое явление:

- искать серебристые облака нужно над северной частью горизонта через 30-60 минут после захода Солнца, когда оно опускается за горизонт на шесть и более градусов;

- если вы видите сине-белые «усики», раскинувшиеся по небу, то вы, скорее всего, заметили серебристые облака;

- в течение ночи они могут появиться и над другими частями неба (над южной частью крайне редко), а также в зените.

ИСТОЧНИК KP.RU

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