Метеорологи-любители открыли сезон наблюдений за серебристыми облаками
Первые снимки серебристых облаков в этом году удалось сделать жителю поселка Верхошижемье Леониду Горбунову в ночь с 23 на 24 мая.
- Серебристые облака — это самые высокие облака на Земле, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Они плывут на границе космоса в более чем 80 км над поверхностью планеты. Облака формируются, когда летние клочья водяного пара поднимаются и кристаллизуются вокруг мельчайших частиц «метеорной пыли». В северном полушарии Земли период их видимости приходится на май – август. В годы падения Тунгусского и Челябинского метеорита наблюдались аномально яркие серебристые облака. Также иногда они появляются после запуска ракет.
Сезон наблюдений открыт и будет продолжаться до августа. Фото: Леонид ГОРБУНОВ
Также метеорологи-любители дают рекомендации всем желающим понаблюдать это красивое и редкое явление:
- искать серебристые облака нужно над северной частью горизонта через 30-60 минут после захода Солнца, когда оно опускается за горизонт на шесть и более градусов;
- если вы видите сине-белые «усики», раскинувшиеся по небу, то вы, скорее всего, заметили серебристые облака;
- в течение ночи они могут появиться и над другими частями неба (над южной частью крайне редко), а также в зените.
ИСТОЧНИК KP.RU