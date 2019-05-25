МЧС: В Кировской области объявлено метеопредупреждение
В воскресенье ожидается сильный ветер
Выходя на прогулку, захватите зонтикФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
ГУ МЧС России по Кировской области предупреждает жителей региона что завтра ожидаются грозы, сильный ветер. В некоторых местах порывы могут достигать 18 метров в секунду. При этом, температура воздуха прогреется до +17 градусов.
- Будьте внимательны и осторожны, - предупреждают в ведомстве.
ВАЖНО
При ЧП и катаклизмах – звоните на телефон экстренной службы – 112.
КСТАТИ
Синоптики обещают, что уже в четверг днем в город вернется жара – днем до +27 градусов, ночью до +21 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU