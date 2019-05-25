2019-05-25T16:54:28+03:00
Общество

МЧС: В Кировской области объявлено метеопредупреждение

В воскресенье ожидается сильный ветер
Алена ЗАЙЦЕВА
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Выходя на прогулку, захватите зонтикВыходя на прогулку, захватите зонтикФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ГУ МЧС России по Кировской области предупреждает жителей региона что завтра ожидаются грозы, сильный ветер. В некоторых местах порывы могут достигать 18 метров в секунду. При этом, температура воздуха прогреется до +17 градусов.

- Будьте внимательны и осторожны, - предупреждают в ведомстве.

ВАЖНО

При ЧП и катаклизмах – звоните на телефон экстренной службы – 112.

КСТАТИ

Синоптики обещают, что уже в четверг днем в город вернется жара – днем до +27 градусов, ночью до +21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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