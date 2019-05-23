«Пересекает» дело всей жизни Хилкова»: совет по топонимии отказался присваивать путепроводу в Чистых Прудах отдельное имя

23 Май 16:19 2019-05-23T16:19:59+03:00

Путепровод в Чистых Прудах не будет носить отдельного названия. Фото: admkirov.ru

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Совет ветеранов Горьковской железной дороги выступил с инициативой присвоить путепроводу в Чистых Прудах имя князя Михаила Хилкова. Ветераны подали в совет по топонимии соответствующее ходатайство, однако, сегодня они получили отказ.

В документе ветераны пояснили: Михаил Иванович Хилков, почетный житель Вятки, министр путей сообщения России в 1895 – 1905 годах, занимался строительством железной дороги Пермь – Вятка – Котлас, которая проходит через нашу область и дороги Санкт-Петербург – Вологда – Вятка. По этому по мнению совета ветеранов, в честь этого человека можно назвать один из крупнейших объектов дорожной инфраструктуры города.

Но члены совета по топонимии, хоть и отнеслись с уважением к выдвинутой инициативе, отклонили ходатайство.

- Во-первых, путепровод находится на улице Ивана Попова, является ее частью, - отметил бывший председатель общественной палаты Александр Галицкий. - Во-вторых, Михаил Иванович всю жизнь посвятил строительству железных дорог, а путепровод проходит над железнодорожными путями, то есть как бы «пересекает» дело всей жизни Михаила Хилкова.

Еще одним аргументом «против» стал тот факт, что в 2017 году в перечень резервных названий для улиц города Кирова была внесена «улица Хилкова».

- Поэтому уместнее и правильнее назвать так одну из новых улиц города, которые появятся в Кирове в будущем, возможно, неподалеку от железнодорожной магистрали, - предложил Александр Галицких.

Отметим, что сегодня Совет по топонимии принял решение не переименовывать остановку «Кинотеатр Октябрь».

ИСТОЧНИК KP.RU