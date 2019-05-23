Попавшийся пьяным за рулем сотрудник Росгвардии будет уволен

23 Май 14:49 2019-05-23T14:49:26+03:00

Стоит отметить, что допустимый порог промилле, когда можно сесть за руль автомобиля, - 0,35. Фото: vk.com/kirovmp

В крови задержанного было найдено 0,373 промилле алкоголя

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В Кирове сотрудники ДПС поймали очередного пьяного водителя на иномарке. После задержания правоохранительные органы установили: за рулем находился сотрудник Вневедомственной рос гвардии. Мужчина возвращался со встречи с друзьями. Видео с задержания опубликовал паблик «Место происшествия Киров».

Инцидент произошел 22 мая на улице Московской. Сотрудники ГИБДД и активисты движения «Ночной патруль» остановили Hyundai. От водителя иномарки шел стойкий запах алкоголя. Тестер показал в его крови 0,373 промилле.

Как пояснил задержанный они с приятелями стояли на парковке и курили кальян, однако, по его словам, алкоголь он не употреблял.

После проверки документов госавтоинспекторы выяснили, что водитель - старший лейтенант национальной гвардии.

В пресс-службе ведомства «Комсомолке» пояснили, что военнослужащий будет уволен по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU