Попавшийся пьяным за рулем сотрудник Росгвардии будет уволен
В Кирове сотрудники ДПС поймали очередного пьяного водителя на иномарке. После задержания правоохранительные органы установили: за рулем находился сотрудник Вневедомственной рос гвардии. Мужчина возвращался со встречи с друзьями. Видео с задержания опубликовал паблик «Место происшествия Киров».
Инцидент произошел 22 мая на улице Московской. Сотрудники ГИБДД и активисты движения «Ночной патруль» остановили Hyundai. От водителя иномарки шел стойкий запах алкоголя. Тестер показал в его крови 0,373 промилле.
Как пояснил задержанный они с приятелями стояли на парковке и курили кальян, однако, по его словам, алкоголь он не употреблял.
После проверки документов госавтоинспекторы выяснили, что водитель - старший лейтенант национальной гвардии.
В пресс-службе ведомства «Комсомолке» пояснили, что военнослужащий будет уволен по отрицательным мотивам.
ИСТОЧНИК KP.RU