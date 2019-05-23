2019-05-23T14:07:52+03:00
Экономика

Задолженность по зарплате в Кировской области составила 2,9 миллиарда рублей

Больше всего должны сотрудникам обрабатывающих производств
Алена ЗАЙЦЕВА
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Основная причина задолженности, по данным статистики, - отсутствие средств у компанийОсновная причина задолженности, по данным статистики, - отсутствие средств у компанийФото: Анатолий ЖДАНОВ
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По данным статистики, за месяц долги по зарплате в регионе снизились на 19 миллиона рублей. На 1 мая они составили внушительную сумму – 2,9 миллиарда рублей.

По данным Росстата, задолженность по заработной плате имелась перед 43,2 тыс человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них:

- 48% – работники обрабатывающих производств;

- 18% – строительства;

- 7% – сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок;

- по 6% – транспорта и добычи полезных ископаемых.

Основная причина накопленных долгов работодателями – отсутствие средств в компании.

Кстати, в Приволжском федеральном округе наш регион занимает четвертое место в этом рейтинге. Больше всего долгов у Республики Татарстан – 64,7 миллиарда рублей. Второе место – у Чувашской Республики – 48,7 миллиардов. Третье – у Республики Башкоркостан – 44,1 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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