2019-05-23T13:03:06+03:00
Происшествия

В Кирове на парковке сбили четырехлетнюю девочку

ДТП произошло на проспекте Строителей
Алена ЗАЙЦЕВА
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ДТП произошло во дворе дома на проспекте Строителей, 11. Фото: пресс-служба ГИБДД по Кировской областиДТП произошло во дворе дома на проспекте Строителей, 11. Фото: пресс-служба ГИБДД по Кировской области
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По предварительным данным, ДТП во дворе дома на проспекте Строителей, 11 произошло в районе шести часов вечера. Водитель «Мицубиси-Паджеро» выезжал с парковки задним ходом. И не заметил в зеркале заднего вида четырехлетнюю малышку, перебегавшую во дворе с одного места на другое.

К счастью, переломов и иных травм ребенок не получил – синяки и ссадины обработали дома. Госпитализации не потребовалось. Об этом «Комсомолке» рассказали в УГИБДД МВД по Кировской области.

Как потом установила экспертиза, 35-летний водитель на момент совершения ДТП был трезвым.

К сожалению, родители и дети, находясь не на проезжей части, а во дворе дома, чувствуют себя в безопасности. Но и во двор часто приезжают и выезжают автомобили. И детей 3-5 лет стоит держать за руку во избежание подобных ДТП.

ВАЖНО

С начала года на дорогах Кировской области погибло четверо детей. Травмировано – 63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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