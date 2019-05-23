Остановка «Кинотеатр «Октябрь» сохранит свое название

23 Май 12:35 2019-05-23T12:35:40+03:00

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Сегодня, 23 мая 2019 года, в администрации города Кирова на заседании совета по топонимии главным вопросом стало переименование остановок. Одно из предложения, которое было вынесено – переименовать остановку «Кинотеатр» Октябрь» в «Центр медицинской реабилитации». Автором такой инициативы стала главный врач Центра Анна Пересторонина. Аргументов в пользу переименования было два.

1. На данный момент название кинотеатр сменил на Центр досуга «Практикум», который переехал в здание бывшего кинотеатра в 2017 году. Напомним, что здание кинотеатра «Октябрь» в декабре 2015 года мэрия отбивала у арендатора - ОАО «Российский кинопрокат». После того, как помещения двух кинотеатров – «Дружба и «Октябрь» чиновники вернули, было принято решение о передаче одного из них – кинотеатра «Октябрь» в аренду «Музейно-выставочный центр на Спасской» сроком на 5 лет. С условием, что арендатор сделает ремонт в помещении. Так на здании появилось название Центр досуга «Практикум». Однако вывеска «Кинотеатр «Октябрь» осталась.

2. Центр реабилитации является крупнейшим учреждением, где ежегодно лечение проходят несколько тысяч пациентов из Кировской области и других регионов.

- Члены Совета не согласились с тем, что название «Кинотеатр «Октябрь» утратило свою актуальность, отметив, что это название-символ, знакомое всем поколениям кировчан, - сообщают в администрации города Кирова. - К слову, и на фасаде здания бывшего кинотеатра, где сейчас располагается центр «Практикум», сохранено название «Октябрь».

Кстати, вопрос о переименования остановки «Кинотеатр «Октябрь» был вынесен на общественное голосование в интернете среди жителей Ленинского района. За переименование выступило 50 человек, против – 458.

Совет по топонимии согласился с мнением кировчан – название остановки останется прежним – «Кинотеатр «Октябрь».

ИСТОЧНИК KP.RU