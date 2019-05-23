«Находятся в опасном состоянии»: в Кирове за лето отремонтируют 12 лестниц
До 1 сентября 2019 года в Кирове отремонтируют 12 лестничных маршей. Такую задачу перед подрядчиками поставил глава администрации города Кирова Илья Шульгин.
- Сегодня некоторые лестницы в городе, в том числе, в местах с самым высоким пешеходным трафиком, находятся не просто в неудовлетворительном, - в опасном состоянии, - подчеркнул Илья Вячеславович в ходе рабочего совещания по вопросам развития городских территорий. – Где-то уже полностью «стерты» ступени, а лестница превратилась в горку, где-то на поверхность вышли металлические элементы, арматура.
Сити-менеджер подчеркнул, что с каждым годом количество разрушающихся лестничных маршей растет. А это уже признак того, что ремонтные работы идут слишком медленно. Поэтому глава администрации поручил с каждым годом увеличивать количество лестничных проходов, которые будут реставрировать, и средства на ремонт.
В этом году отремонтируют лестницы на улицах:
- Ленина в районе дома № 113-а;
- Чапаева в районе дома № 69-а;
- перекрестке улиц Горького и Молодой Гвардии;
- Октябрьском проспекте в районе цирка;
- сквера по улице Дзержинского;
- перекрестке улиц Ленина и Герцена;
- перекрестке улиц Азина и Карла Маркса;
улицах Юровской (подход к остановке «Егоровская»);
- Горького в районе торгового центра «Лето»;
- Московской в районе дома № 4;
- Комсомольской в районе дома № 8;
- на проспекте Строителей в микрорайоне Радужный.
Первым станет лестничный марш у цирка.
ИСТОЧНИК KP.RU