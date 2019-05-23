2019-05-23T10:51:03+03:00
Общество

«Находятся в опасном состоянии»: в Кирове за лето отремонтируют 12 лестниц

Сити-менеджер приказал каждый год увеличивать количество реставрируемых лестничных проходов
Елизавета Захарова
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К сентябрю в Кирове отремонтируют лестничные марши на 12 улицах городаК сентябрю в Кирове отремонтируют лестничные марши на 12 улицах города
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До 1 сентября 2019 года в Кирове отремонтируют 12 лестничных маршей. Такую задачу перед подрядчиками поставил глава администрации города Кирова Илья Шульгин.

- Сегодня некоторые лестницы в городе, в том числе, в местах с самым высоким пешеходным трафиком, находятся не просто в неудовлетворительном, - в опасном состоянии, - подчеркнул Илья Вячеславович в ходе рабочего совещания по вопросам развития городских территорий. – Где-то уже полностью «стерты» ступени, а лестница превратилась в горку, где-то на поверхность вышли металлические элементы, арматура.

Сити-менеджер подчеркнул, что с каждым годом количество разрушающихся лестничных маршей растет. А это уже признак того, что ремонтные работы идут слишком медленно. Поэтому глава администрации поручил с каждым годом увеличивать количество лестничных проходов, которые будут реставрировать, и средства на ремонт.

В этом году отремонтируют лестницы на улицах:

- Ленина в районе дома № 113-а;

- Чапаева в районе дома № 69-а;

- перекрестке улиц Горького и Молодой Гвардии;

- Октябрьском проспекте в районе цирка;

- сквера по улице Дзержинского;

- перекрестке улиц Ленина и Герцена;

- перекрестке улиц Азина и Карла Маркса;

улицах Юровской (подход к остановке «Егоровская»);

- Горького в районе торгового центра «Лето»;

- Московской в районе дома № 4;

- Комсомольской в районе дома № 8;

- на проспекте Строителей в микрорайоне Радужный.

Первым станет лестничный марш у цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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