2019-05-22T15:10:51+03:00
Общество

В выходные из-за велопарада в Кирове перекроют центральные улицы

Движение будет запрещено в течение часа
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Велопарад начнется у торгового центра на ВоровскогоВелопарад начнется у торгового центра на ВоровскогоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 26 мая, город вновь будет перекрыт. На этот раз движение по центральным улицам города будет запрещено в связи с велопарадом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 11.00 от торгового центра на улице Воровского, 135 до Театральной площади. Поэтому временно будет ограничено движение всех транспортных средств:

- по ул. Воровского - от ул. Екатерины Кочкиной до ул. Карла Маркса;

- по ул. Екатерины Кочкиной - от ул. Воровского до ул. Солнечной;

- по ул. Производственной - от ул. Московской до ул. Солнечной;

- по Студенческому проезду - от ул. Московской до ул. Воровского;

- по ул. Солнечной - от ул. Московской до ул. Производственной;

- по Мелькомбинатовскому проезду - от ул. Воровского до ул. Калинина;

- по ул. Ивана Попова - от ул. Воровского до ул. Калинина;

- по ул. Сурикова - от ул. Воровского до ул. Калинина;

- по Хлебозаводскому проезду - от ул. Маклина до ул. Воровского;

- по ул. Чапаева - от ул. Воровского до ул. Красноармейской;

- по ул. Слободской - от ул. Маклина до ул. Воровского;

- по ул. Горького - от ул. Маклина до ул. Калинина;

- по Октябрьскому проспекту - от ул. Маклина до ул. Красноармейской;

- по ул. Дерендяева - от ул. Маклина до ул. Воровского;

- по ул. Карла Либкнехта - от ул. Орловской до ул. Воровского;

- по ул. Карла Маркса - от ул. Красноармейской до ул. Преображенской;

- по ул. Горбачева - от ул. Володарского до ул. Карла Маркса;

- по ул. Молодой Гвардии - от ул. Карла Либкнехта до ул. Володарского;

- по ул. Герцена - от ул. Карла Либкнехта до ул. Володарского;

- по ул. Спасской - от ул. Карла Либкнехта до ул. Володарского;

- по ул. Московской - от ул. Дерендяева до ул. Володарского.

Также водителей предупреждают, что с 06.00 до 14.00 будет запрещены остановка и стоянка авто на Театральной площади, у первого корпуса ВятГУ со стороны ул. Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наторговали на 12 млн рублей: должностных лиц двух крупных кировских компаний обвиняют в мошенничестве
В Кирове во дворе жилого дома нашли тело подростка
Депутат, попавшийся пьяным за рулем, отработает 160 часов обязательных работ
Мебельная фабрика Кирово-Чепецка до ноября обязана высадить 5,8 гектара леса
Забыл «обрез» в такси: пьяный кировчанин устроил стрельбу на улице и попал в окна жилого дома
В Кирове поймали наркомана при закладке тайников
«Изъятие товара заставит задуматься»: в Кирове будут наказывать нелегальных уличных торговцев
Погода на 25 и 26 мая в Кирове: в выходные в город вернется тепло
В Кирове более двух тысяч выпускников 11 классов отпраздновали последний звонок
Кировчанин поджег офис экс-работодателя за не выплаченную зарплату
Метеопредупреждение: в Кировской области вновь будут заморозки до -5 градусов
Иностранные студенты ВятГУ устроили пир горой
В Нолинском районе пьяный бесправник на мотоцикле врезался в грузовик
Жители Кирова смогут распоряжаться «Народным бюджетом»
Кибер-битва: российские пенсионеры против стереотипов