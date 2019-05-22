В выходные из-за велопарада в Кирове перекроют центральные улицы

22 Май 15:10 2019-05-22T15:10:51+03:00

Велопарад начнется у торгового центра на Воровского Фото: Евгения ГУСЕВА

Движение будет запрещено в течение часа

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 26 мая, город вновь будет перекрыт. На этот раз движение по центральным улицам города будет запрещено в связи с велопарадом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 11.00 от торгового центра на улице Воровского, 135 до Театральной площади. Поэтому временно будет ограничено движение всех транспортных средств:

- по ул. Воровского - от ул. Екатерины Кочкиной до ул. Карла Маркса;

- по ул. Екатерины Кочкиной - от ул. Воровского до ул. Солнечной;

- по ул. Производственной - от ул. Московской до ул. Солнечной;

- по Студенческому проезду - от ул. Московской до ул. Воровского;

- по ул. Солнечной - от ул. Московской до ул. Производственной;

- по Мелькомбинатовскому проезду - от ул. Воровского до ул. Калинина;

- по ул. Ивана Попова - от ул. Воровского до ул. Калинина;

- по ул. Сурикова - от ул. Воровского до ул. Калинина;

- по Хлебозаводскому проезду - от ул. Маклина до ул. Воровского;

- по ул. Чапаева - от ул. Воровского до ул. Красноармейской;

- по ул. Слободской - от ул. Маклина до ул. Воровского;

- по ул. Горького - от ул. Маклина до ул. Калинина;

- по Октябрьскому проспекту - от ул. Маклина до ул. Красноармейской;

- по ул. Дерендяева - от ул. Маклина до ул. Воровского;

- по ул. Карла Либкнехта - от ул. Орловской до ул. Воровского;

- по ул. Карла Маркса - от ул. Красноармейской до ул. Преображенской;

- по ул. Горбачева - от ул. Володарского до ул. Карла Маркса;

- по ул. Молодой Гвардии - от ул. Карла Либкнехта до ул. Володарского;

- по ул. Герцена - от ул. Карла Либкнехта до ул. Володарского;

- по ул. Спасской - от ул. Карла Либкнехта до ул. Володарского;

- по ул. Московской - от ул. Дерендяева до ул. Володарского.

Также водителей предупреждают, что с 06.00 до 14.00 будет запрещены остановка и стоянка авто на Театральной площади, у первого корпуса ВятГУ со стороны ул. Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU