Первые в России: кировские осужденные осваивают скандинавскую ходьбу

22 Май 14:58 2019-05-22T14:58:18+03:00

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Осужденных, попавших в ЛИУ-12 (лечебно-исправительное учреждение) Кирово-Чепецкого района, начали обучать скандинавской ходьбе. Для того, чтобы осужденные освоили этот вид оздоровительной физкультуры, даже пригласили специально именитого тренера.

-Скандинавская ходьба - один из самых полезных видов физической активности: она благотворно влияет на состояние человека при заболеваниях сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, а также помогает справиться со стрессом, - руководитель школы скандинавской ходьбы в Кирове Наталья Агафонова. - Она сопряжена со значительно меньшей нагрузкой на суставы, чем обычная ходьба, бег и многие виды спорта, что делает ее доступной для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

По статистике регулярные занятия в два раза снижают риск инсульта, на 18% повышают уровень мозгового кровотока, на 38% увеличивают выносливость мышц рук, шеи, спины, плечевого пояса.

- Специфика нашего исправительного учреждения заключается в том, что мы еще и лечебное учреждение, - отметил начальник колонии Александр Новиков. - К нам привозят осужденных с различными заболеваниями. Вот мы и решили экспериментально первые в России попробовать скандинавскую ходьбу в условиях отбывания наказания.

Стоит отметить, что это уникальный опыт, когда такие методы ЛФК используют за колючей проволокой. Самим осужденным занятия понравились. И это направление забрасывать они не собираются.

ИСТОЧНИК KP.RU