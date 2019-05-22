Движение по путепроводу в Чистых прудах планируют запустить 31 августа

22 Май 11:10 2019-05-22T11:10:33+03:00

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Строительство путепровода в Чистых прудах завершится к 31 августа. В последний день лета по объекту планируется запустить движение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

- Все работы ведутся по графику, а некоторые виды - даже с опережением, - отметил заместитель директора по производству «Мостоотряд-46» Максим Корнеев. - Уже сооружены опоры и подпорные стены путепровода, пролетные строения, уложен асфальт на основной дороге со стороны микрорайона.

Кроме того, замдиректора компании отметил, что со стороны улицы Щорса до путепровода обустроено земляное полотно и конструктив дороги. Асфальт начнут укладывать в июне. Также рабочим остается установить ограждения, окрасить железобетонные конструкции, обустроить наружное освещение и светофоры, благоустроить территорию и выполнить работы по ее озеленению.

В администрации отметили, что объект финансируется без сбоев. Из суммы контракта в 2 млрд 683 млн рублей в прошлом году освоили около 2 млрд 200 млн рублей. Из оставшихся 483 млн освоено 180 млн рублей.

Напомним, что в июне в Кирове начнется строительство четырех дорог в микрорайонах Урванцево и Чистые пруды. Работы пройдут в рамках федеральной программы «Жилище».

ИСТОЧНИК KP.RU