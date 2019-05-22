2019-05-22T11:04:37+03:00
Происшествия

Арктический циклон принесет в Киров резкое потепление, а затем - заморозки

Буквально за сутки температура воздуха совершит скачок и падение
Евгений ДЕМИХОВ
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В Киров может прийти минусовая температураВ Киров может прийти минусовая температураФото: Евгения ГУСЕВА
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23 - 24 мая погода из умеренно прохладной может превратиться в холодную. Циклон из Центральной Арктики пройдет по северу Европейской части России. В ночь со среды на четверг Кировская область может попасть в теплую часть проходящих потоков воздуха. Из-за этого столбик термометра поднимется до +15 градусов. Циклон принесет кратковременные дожди, туман. Погода установится ветреная с порывами до 12 метров в секунду.

Однако спустя сутки, в ночь с четверга на пятницу, холодный фронт циклона пройдет над нашим регионом. Это приведет к резкому похолоданию. Ночью температура воздуха может упасть до -3 градусов. Ожидаются заморозки на почве.

Как сообщают в группе «Любительская Метеорология в Кирове», к выходным пройдет еще одна «рокировка» погоды. Южный ветер хоть и принесет потепление в субботу до +17 градусов, останется большая вероятность ночных заморозков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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