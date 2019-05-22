2019-05-22T10:50:32+03:00
Здоровье

В Кировской области клещи покусали почти 2 000 человек

Официальную статистику приводит Роспотребнадзор
Алена ЗАЙЦЕВА
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Клеща нужно сразу отправлять в лабораторию на исследование - клещевой энцефалит и боррелиоз очень опасныКлеща нужно сразу отправлять в лабораторию на исследование - клещевой энцефалит и боррелиоз очень опасны
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Цифры пострадавших от клещей кировчан впечатляют: с начала года 1904 человека обратились в медучреждения за помощью в удалении исследования клещей. И это на 62% больше, чем год назад. Специалисты Роспотребнадзора связывают это с благоприятными погодными условиями – с начала мая в регионе установилась теплая погода.

- По-прежнему, самой надежной мерой профилактики от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация, прививки проводятся круглый год, - напоминает Управление Роспротребнадзора по Кировской области.

Дачникам специалисты ведомства рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности:

- проводить благоустройство территорий дачных и огородных участков;

- вовремя удалять сухостой, валежник и прошлогоднюю траву;

- не давать кустарникам разрастаться – вовремя их прореживать;

- уничтожать свалки бытового и лесного мусора;

- косить вовремя траву;

- истреблять диких грызунов.

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ

1. Чтобы снизить риск заражения, клеща нужно удалить как можно быстрее.

2. Обратиться в ближайший медпункт или больницу.

3. Отправить удаленного клеща на исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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