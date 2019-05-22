В Кировской области клещи покусали почти 2 000 человек
Цифры пострадавших от клещей кировчан впечатляют: с начала года 1904 человека обратились в медучреждения за помощью в удалении исследования клещей. И это на 62% больше, чем год назад. Специалисты Роспотребнадзора связывают это с благоприятными погодными условиями – с начала мая в регионе установилась теплая погода.
- По-прежнему, самой надежной мерой профилактики от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация, прививки проводятся круглый год, - напоминает Управление Роспротребнадзора по Кировской области.
Дачникам специалисты ведомства рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности:
- проводить благоустройство территорий дачных и огородных участков;
- вовремя удалять сухостой, валежник и прошлогоднюю траву;
- не давать кустарникам разрастаться – вовремя их прореживать;
- уничтожать свалки бытового и лесного мусора;
- косить вовремя траву;
- истреблять диких грызунов.
ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ
1. Чтобы снизить риск заражения, клеща нужно удалить как можно быстрее.
2. Обратиться в ближайший медпункт или больницу.
3. Отправить удаленного клеща на исследование.
ИСТОЧНИК KP.RU