В Кирове третьи сутки разыскивают 15-летнего подростка
Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» начал поиски Алексея Кривошеина. 15-летний мальчик вышел из дома 20 мая в 7.00. Но близкие забили тревогу только сейчас: третьи сутки о местонахождении подростка ничего не известно.
На вид Леше 14-15 лет, он худощавого телосложения, с русыми волосами и зелеными глазами. Когда парень уходил из дома, на нем были синие джинсы, черная кожаная куртка и бежевая кепка.
Всех, кто что-либо знает о пропавшем подростке, просьба сообщить информацию по телефону 8(800)-350-76-25.
ОНР «Первый» ведет поиски совместно с полицией, поэтому сообщить данные о Леше Кривошеине можно и по телефонам 02, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU