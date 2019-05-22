В Кирове третьи сутки разыскивают 15-летнего подростка

22 Май 10:17 2019-05-22T10:51:53+03:00

Добровольцы начали активный поиск 15-летнего подростка, ушедшего из дома два дня назад. Фото: vk.com/ornkirov

Леша Кривошеин ушел из дома в понедельник рано утром

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Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» начал поиски Алексея Кривошеина. 15-летний мальчик вышел из дома 20 мая в 7.00. Но близкие забили тревогу только сейчас: третьи сутки о местонахождении подростка ничего не известно.

На вид Леше 14-15 лет, он худощавого телосложения, с русыми волосами и зелеными глазами. Когда парень уходил из дома, на нем были синие джинсы, черная кожаная куртка и бежевая кепка.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем подростке, просьба сообщить информацию по телефону 8(800)-350-76-25.

ОНР «Первый» ведет поиски совместно с полицией, поэтому сообщить данные о Леше Кривошеине можно и по телефонам 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU