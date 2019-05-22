2019-05-22T10:51:53+03:00
Общество

В Кирове третьи сутки разыскивают 15-летнего подростка

Леша Кривошеин ушел из дома в понедельник рано утром
Елизавета Захарова
Поделиться:
Добровольцы начали активный поиск 15-летнего подростка, ушедшего из дома два дня назад. Фото: vk.com/ornkirovДобровольцы начали активный поиск 15-летнего подростка, ушедшего из дома два дня назад. Фото: vk.com/ornkirov
Изменить размер текста:

Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» начал поиски Алексея Кривошеина. 15-летний мальчик вышел из дома 20 мая в 7.00. Но близкие забили тревогу только сейчас: третьи сутки о местонахождении подростка ничего не известно.

На вид Леше 14-15 лет, он худощавого телосложения, с русыми волосами и зелеными глазами. Когда парень уходил из дома, на нем были синие джинсы, черная кожаная куртка и бежевая кепка.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем подростке, просьба сообщить информацию по телефону 8(800)-350-76-25.

ОНР «Первый» ведет поиски совместно с полицией, поэтому сообщить данные о Леше Кривошеине можно и по телефонам 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наторговали на 12 млн рублей: должностных лиц двух крупных кировских компаний обвиняют в мошенничестве
В Кирове во дворе жилого дома нашли тело подростка
Депутат, попавшийся пьяным за рулем, отработает 160 часов обязательных работ
Мебельная фабрика Кирово-Чепецка до ноября обязана высадить 5,8 гектара леса
Забыл «обрез» в такси: пьяный кировчанин устроил стрельбу на улице и попал в окна жилого дома
В Кирове поймали наркомана при закладке тайников
«Изъятие товара заставит задуматься»: в Кирове будут наказывать нелегальных уличных торговцев
Погода на 25 и 26 мая в Кирове: в выходные в город вернется тепло
В Кирове более двух тысяч выпускников 11 классов отпраздновали последний звонок
Кировчанин поджег офис экс-работодателя за не выплаченную зарплату
Метеопредупреждение: в Кировской области вновь будут заморозки до -5 градусов
Иностранные студенты ВятГУ устроили пир горой
В Нолинском районе пьяный бесправник на мотоцикле врезался в грузовик
Жители Кирова смогут распоряжаться «Народным бюджетом»
Кибер-битва: российские пенсионеры против стереотипов