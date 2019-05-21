2019-05-21T18:35:34+03:00
Общество

В Кирове обсудили организацию питания в школах и детских садах

Глава города Елена Ковалева предложила усилить работу по проведению экспертизы продуктов питания
Анна КРЮКОВА
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Депутаты обсудили основные недостатки в организации питания в кировских школах. Фото: duma.mo-kirov.ruДепутаты обсудили основные недостатки в организации питания в кировских школах. Фото: duma.mo-kirov.ru
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Постоянная комиссия Кировской гордумы по социальным вопросам провела очередное заседание. Вновь был поднят вопрос об организации питания в школах и детсадах. В своих округах депутаты провели опрос среди родителей учащихся и узнали, насколько они довольны питанием в школьных столовых.

Как выяснилось, 90% кировчан все устраивает. Однако замечания все-таки есть. В основном, родители были недовольны тем, что еду подают остывшей и, ее сложно назвать вкусной. Также заместитель главы администрации Лариса Копысова пояснила, что для комбината в основном закупают продовольствие через электронный аукцион, где цена продуктов имеет преимущество перед их качеством. Поэтому к ним часто поступает некачественный и даже фальсифицированный товар.

По всем проблемам будут разрабатываться варианты их решения. Так, члены комиссии предложили рассмотреть возможность создания в Кирове лаборатории, в которой специалисты могли бы оценивать качество продуктов. Глава города Елена Ковалева отметила, что для этого можно наладить сотрудничество с Кировским ЦМС, где есть и необходимое оборудование, и эксперты.

- Сейчас все поставщики имеют сертификаты на свою продукцию, но, как известно, это не гарантирует ее качества, - уточнила глава Кирова. - Нужно усилить работу по проведению экспертизы приобретаемых продуктов питания, и в случае выявления недобросовестного производителя прекращать с ним всякие взаимоотношения, а в техзадании прописывать более жесткие требования к качеству.

Что касается остывших блюд, то это связано с тем, что в некоторых столовых одновременно питаются до 200 детей. Директора школ уже работают над устранением этого недостатка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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