МУП «Кристалл» устраняет нарушения, найденные КСП: прачечная работает по тарифу, проведена инвентаризация

21 Май 16:58 2019-05-21T16:58:48+03:00

Предприятие даже стало приносить доход в городскую казну, чего не было два года

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На заседании депутатской комиссии была заслушана информация о муниципальном унитарном предприятии «Кристалл», которое в феврале попало в крупный скандал. Контрольно-счетная палата озвучила итоги проверки бюджетного учреждения. И они оказались отнюдь не радужными:

- согласно уставу, предприятие должно осуществлять 12 видов деятельности, в реальности – только два: стирка (70% договоров) и химическая чистка изделий, а также сдача в аренду помещений;

- выручка за стирку и химчистку с 2016 по 2017 годы уменьшилась на 60%;

- предприятие фактически проедало результаты своей деятельности, происходило снижение «чистых» активов, прибыли. Не исполнялся план по доходам;

- расценки на услуги предприятия утверждены учредителем, однако зафиксированы факты стирки белья по завышенным ценам и химчистки по заниженным;

- аудиторы документы, подтверждающие то, что часть белья стирали без оформления актов выполненных работ и квитанций-договоров;

- подведомственные помещения сдавались в аренду без ведома учредителей, часть помещения не сдавалась по причине захламленности.

В итоге на директора МУП «Кристалл» было заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Оно расследуется до сих пор и ведет его отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кировской области. По версии следствия, в прошлом году женщина помогла своей родственнице с муниципальным контрактом: работники прачечной были вынуждены стирать белье, принадлежащее одной из кировских больниц. В итоге директор «Кристалла» нанесла компании ущерб на сумму 782 тысячи рублей.

- Установлено, что аналогичным образом в 2017 году подозреваемая нанесла вред МУП «Кристалл» на сумму не менее 370 тысяч рублей, - сообщает СУ СК России по Кировской области, - сообщили следователи.

На данный момент, судя по отчету КСП, представленному депутатам, дела у МУП «Кристалл» идут на поправку. Речь даже зашла о том. чтобы предприятие приватизировать.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

1. Предприятием приняты меры по пресечению и устранению нарушений бухгалтерского учета, учтены недостатки в части взимания платы за услуги по химчистке изделий в несоответствии с установленными тарифами.

2. Сейчас ведется разработка гибкой системы тарифов на услуги МУП.

3. Проведена инвентаризация имущества, выявленные излишки основных средств поставлены на бухгалтерский учет.

4. Помещение по ул. Производственная, 1а освобождено от сломанной мебели.

5. Проводится работа по определению сметной стоимости ремонта помещений на ул. Спасская, 11а и ул. Энергетиков, 19. Его планируется осуществить за счет средств фонда накопления МУП «Кристалл».

6. Предприятием начата процедура регистрации права муниципальной собственности и права хозяйственного ведения на канализационную и водопроводную сеть по ул. Энергетиков, 19. Договор аренды помещений, заключенный бывшим руководителем предприятия без ведома собственника, расторгнут. По еще одному договору направлено исковое требование в суд о расторжении.

ИСТОЧНИК KP.RU