2019-05-21T16:51:08+03:00
Общество

В Кировской области на уничтожение 230 гектаров борщевика потратят два миллиона рублей

Ежегодно в регионе борются с опасным сорняком
Евгений ДЕМИХОВ
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Сорняк стал настоящим захватчиком территорий Кировской областиСорняк стал настоящим захватчиком территорий Кировской областиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Десять тысяч гектаров зарослей борщевика в Кировской области. Сорняк произрастает, в основном, на невостребованных землях. По подсчетам областного минсельхоза на уничтожение зарослей понадобится порядка 500 миллионов рублей. 2018 году только 78 гектаров земли освободили от этого сорного растения. Еще 236 гектаров зарослей вдоль дорог обработали химией.

- В 2019 году планируется продолжать борьбу с борщевиком, - сообщили в правительстве Кировской области. - Техническое задание по уничтожению борщевика составит 230 гектаров на сумму более 2 миллионов рублей.

По мнению министра сельского хозяйства Кировской области Алексея Котлячкова, регулировать площади зарастания сорняком можно при помощи космической съемки. Это поможет устанавливать более точные площади предстоящих работ по уничтожению борщевика. В правительстве планируют составить программу по истреблению этого сорного растения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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