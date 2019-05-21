В Кирове возбуждено уголовное дело по мошенничеству в лесной сфере на 64 миллиона рублей

21 Май 15:03 2019-05-21T15:03:37+03:00

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Следователи предполагают, что кировская компания «Алмис» причинила ущерб бюджету России аж на 64 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Это очередное «лесное мошенничество», в котором замешан региональный бюджет.

Как установили сотрудники ФСБ, в 2013 году компания подала в департамент лесного хозяйства Кировской области заявление о реализации инвестиционного проекта, согласно которому ООО «Алмис» является инициатором инвестиционного проекта «Модернизация лесоперерабатывающего завода ООО ПКП «Алмис» (существующего с 1992 года – Ред.). Инвеспроект был подкреплен планом развития и финансовых вливаний.

В департаменте проект одобрили и отдали в долгосрочную аренду без проведения аукциона большое количество лесных делянок.

- Предприятием заключен договор аренды на пользованием лесофондом, - сообщается на сайте компании. - Срок аренды 49 лет. Расчетная лесосека 200 тыс./м3 в год.

По всем приоритетным инвестиционным проектам инвесторы должны были ежеквартально предоставлять в министерство лесного хозяйства Кировской области отчеты о ходе реализации своих проектов с обязательным предоставлением документов, подтверждающих инвестиции в проект.

Однако, как предполагает следствие, с 2015 по 2018 годы в отчетах, которые делали «неустановленные лица из числа руководителей компании», цифры инвестиций значительно завышались.

- Своими преступными действиями неустановленные лица из числа руководства ООО «Алмис» умышленно путем обмана приобрели право на долгосрочную аренду лесных участков, осуществляли валку лесных насаждений и их реализацию, причинив ущерб лесному фонду Российской Федерации более 64 миллионов рублей, - сообщает СУ СК РФ по Кировской области. - В ходе расследования уголовного дела будет проведена кропотливая работа по изучению документации организации. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU