В Кирове возбуждено уголовное дело по мошенничеству в лесной сфере на 64 миллиона рублей
Следователи предполагают, что кировская компания «Алмис» причинила ущерб бюджету России аж на 64 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Это очередное «лесное мошенничество», в котором замешан региональный бюджет.
Как установили сотрудники ФСБ, в 2013 году компания подала в департамент лесного хозяйства Кировской области заявление о реализации инвестиционного проекта, согласно которому ООО «Алмис» является инициатором инвестиционного проекта «Модернизация лесоперерабатывающего завода ООО ПКП «Алмис» (существующего с 1992 года – Ред.). Инвеспроект был подкреплен планом развития и финансовых вливаний.
В департаменте проект одобрили и отдали в долгосрочную аренду без проведения аукциона большое количество лесных делянок.
- Предприятием заключен договор аренды на пользованием лесофондом, - сообщается на сайте компании. - Срок аренды 49 лет. Расчетная лесосека 200 тыс./м3 в год.
По всем приоритетным инвестиционным проектам инвесторы должны были ежеквартально предоставлять в министерство лесного хозяйства Кировской области отчеты о ходе реализации своих проектов с обязательным предоставлением документов, подтверждающих инвестиции в проект.
Однако, как предполагает следствие, с 2015 по 2018 годы в отчетах, которые делали «неустановленные лица из числа руководителей компании», цифры инвестиций значительно завышались.
- Своими преступными действиями неустановленные лица из числа руководства ООО «Алмис» умышленно путем обмана приобрели право на долгосрочную аренду лесных участков, осуществляли валку лесных насаждений и их реализацию, причинив ущерб лесному фонду Российской Федерации более 64 миллионов рублей, - сообщает СУ СК РФ по Кировской области. - В ходе расследования уголовного дела будет проведена кропотливая работа по изучению документации организации. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU