2019-05-21T13:20:25+03:00
Общество

10,4 млн. рублей заработали три руководителя Арбитражного суда Кировской области

Председатель и два его заместителя отчитались о доходах за 2018 год
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Глава суда заработал порядка трех миллионов рублей за год. Фото: google.com и kirov.arbitr.ruГлава суда заработал порядка трех миллионов рублей за год. Фото: google.com и kirov.arbitr.ru
Изменить размер текста:

Глава госоргана задекларировал самую маленькую сумму. Сергей Мартынов за 2018 год заработал 3,15 миллиона рублей. В его собственности земельный участок площадью 6770 квадратных метров, дом на 114,3 квадратов, две квартиры и гараж, а также иномарка «Мицубиси Паджеро спорт» и мотогребная лодка.

Вторым по доходам стала его заместитель Светлана Фадеева. В ее декларации указана сумма 3,27 миллиона рублей. В ее собственности находится 4/10 квартиры (площадью 107,9 квадратных метров), а также целая квартира (51 квадратный метр).

Третьим (или первым) стал другой заместитель председателя Арбитражного суда Кировской области. Роман Серегин задекларировал 3,97 миллиона рублей. Он указал, что часть дохода получена от продажи автомобиля и другого имущества. За сделку он получил миллион рублей, который вошел в сумму дохода. В его собственности две двухкомнатные квартиры 64,1 и 47,5 квадратных метров. Одна находится в совместной, а другая в долевой собственности. Кроме недвижимости зампред имеет автомобиль (такой же как у начальника) «Митсубиси Паджеро спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наторговали на 12 млн рублей: должностных лиц двух крупных кировских компаний обвиняют в мошенничестве
В Кирове во дворе жилого дома нашли тело подростка
Депутат, попавшийся пьяным за рулем, отработает 160 часов обязательных работ
Мебельная фабрика Кирово-Чепецка до ноября обязана высадить 5,8 гектара леса
Забыл «обрез» в такси: пьяный кировчанин устроил стрельбу на улице и попал в окна жилого дома
В Кирове поймали наркомана при закладке тайников
«Изъятие товара заставит задуматься»: в Кирове будут наказывать нелегальных уличных торговцев
Погода на 25 и 26 мая в Кирове: в выходные в город вернется тепло
В Кирове более двух тысяч выпускников 11 классов отпраздновали последний звонок
Кировчанин поджег офис экс-работодателя за не выплаченную зарплату
Метеопредупреждение: в Кировской области вновь будут заморозки до -5 градусов
Иностранные студенты ВятГУ устроили пир горой
В Нолинском районе пьяный бесправник на мотоцикле врезался в грузовик
Жители Кирова смогут распоряжаться «Народным бюджетом»
Кибер-битва: российские пенсионеры против стереотипов