10,4 млн. рублей заработали три руководителя Арбитражного суда Кировской области

21 Май 13:19 2019-05-21T13:20:25+03:00

Председатель и два его заместителя отчитались о доходах за 2018 год

Изменить размер текста: A A

Глава госоргана задекларировал самую маленькую сумму. Сергей Мартынов за 2018 год заработал 3,15 миллиона рублей. В его собственности земельный участок площадью 6770 квадратных метров, дом на 114,3 квадратов, две квартиры и гараж, а также иномарка «Мицубиси Паджеро спорт» и мотогребная лодка.

Вторым по доходам стала его заместитель Светлана Фадеева. В ее декларации указана сумма 3,27 миллиона рублей. В ее собственности находится 4/10 квартиры (площадью 107,9 квадратных метров), а также целая квартира (51 квадратный метр).

Третьим (или первым) стал другой заместитель председателя Арбитражного суда Кировской области. Роман Серегин задекларировал 3,97 миллиона рублей. Он указал, что часть дохода получена от продажи автомобиля и другого имущества. За сделку он получил миллион рублей, который вошел в сумму дохода. В его собственности две двухкомнатные квартиры 64,1 и 47,5 квадратных метров. Одна находится в совместной, а другая в долевой собственности. Кроме недвижимости зампред имеет автомобиль (такой же как у начальника) «Митсубиси Паджеро спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU