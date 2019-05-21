2019-05-21T11:52:47+03:00
Недвижимость

В Шабалинском районе водопроводные сети изношены на 97%

Ситуация критичная во многих районах
Алена ЗАЙЦЕВА
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Качество воды в домах кировчан напрямую зависит от трубКачество воды в домах кировчан напрямую зависит от трубФото: Валерий РОМАНОВ
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Только в Кирове, по официальной информации, замене подлежат 453,2 километра водопроводных сетей. Об этом сообщает зампред Законодательного собрания Роман Титов. Причем, в областном центре ситуация еще не так критична – ремонт труб идет регулярно, как плановый, так и экстренный. А вот в районах области – хоть караул кричи!

1. «Лидирует» Шабалинский район: износ водопровода составляет 97%, в замене нуждаются 120 километров труб.

2. В Кирово-Чепецком и Котельничском районах - износ на уровне 88%.

3. В Афанасьевском - 87% труб нуждаются в замене.

4. В Богородском и Лузском районах - около 83%.

5. Фаленский район и город Киров: уровень физического износа составляет 80%.

- Соотношение состояния сетей и качества питьевой воды не на 100% кореллируют между собой, на качество воды в сетях влияют и характеристики водозаборов, состояние систем водоочистки и водоподготовки, но влияние состояния сетей на качество питьевой воды статистически подтверждается, - говорит Роман Титов. - Одна из проблем в районах состоит в том, что водопроводные сети часто находятся на балансе поселений, в которых нет ни средств, ни специалистов, ни нормальных эксплуатирующих организаций.

Как сообщает зампред ОЗС, летом депутаты намерены заняться разработкой законов по передаче сетей с уровня поселений на уровень районной власти. И это поможет сдвинуть решение проблемы с места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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