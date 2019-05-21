В Кирове пройдет акция в поддержку установки памятника детям, погибшим по вине взрослых

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-21T08:11:57+03:00

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Кировский поисковый отряд «Лиза Алерт» в международный день пропавших детей, 25 мая, традиционно проводит для взрослых и малышей мероприятия по безопасности. Чтобы больше ни одна семья не пострадала от такой же трагедии, случившейся с Лизой Фомкиной в 2010 году.

На этот раз волонтеры поискового отряда объединились с инициативными кировчанами, которые выступают за идею установления памятника детям, пострадавшим по вине взрослых. По задумке активистов, этот памятник должен символизировать хрупкость и беззащитность детской жизни. И напоминать взрослым, что фраза «дети — цветы жизни» говорит не только о том, что дети прекрасны, но и о том, что они нуждаются в нашей заботе, любви и опеке.

- Эта идея соответствует тому, о чем волонтеры «Лиза Алерт» говорят на своих мероприятиях по безопасности: любите своих детей, берегите их, говорите с ними, не оставляйте одних, думайте какой пример вы подаете, и чему их учите, - подчеркнула региональный представитель Александра Яговкина. - Ведь именно от нас, взрослых, зависит безопасность и здоровье ребенка, его будущее, его жизнь.

Все мероприятия от отряда и активистов пройдут с 11.00 до 21.00в сквере Дружбы на углу улиц Щорса и Пугачева.

В одиннадцать часов начнется детский квест «Я и мой город». В игровой форме детям объяснят, как надо поступить, если к вам подошел совершенно неподозрительный незнакомец, зачем нужен секретный пароль и чем может помочь даже разряженный телефон. После прохождения квеста дети получат полезные приятные призы.

С 13.00 до 16.00 будет идти развлекательная программа: различные конкурсы, выступления детских коллективов, шоу мыльных пузырей. Также будет работать «студия» аквагрима, где на лицах детей профессионалы смогут сделать настоящий грим.

С восьми часов вечера и до девяти пройдет акция «освети дорогу Домой», символизирующей путь домой для всех детей, кто еще не вернулся и не найден.

Кроме того во время того, как дети будут играть и резвиться взрослые смогут задать вопрос Детским инструкторам «Лиза Алерт», а также поддержать идею памятника Детям, да и просто отдохнуть всей семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU