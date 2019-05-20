2019-05-20T12:39:42+03:00
Общество

Погода в Кирове на 20 - 24 мая: потепление, ливень и снова похолодание

На неделе кировчан ожидают резкие перепады температур
Евгений ДЕМИХОВ
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У кировской погоды семь пятниц на неделе: то дождь, то потепление, то заморозкиУ кировской погоды семь пятниц на неделе: то дождь, то потепление, то заморозкиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Дождь и заморозки ждут жителей области в ближайшие дни. Не обойдется без порции тепла, но погода, кажется, не собирается радовать кировчан.

Сегодня, 20 мая, в Кирове будет облачно весь день, и только ночью небо прояснится, что приведет к похолоданию и заморозкам. Температура воздуха в светлую часть суток не превысит +10...+11 градусов. А вот ночью столбик термометра опустится до +3...+4 градусов.

Во вторник, 21 мая, погода побалует жителей региона порцией тепла и солнца. Весь день будет солнечно. Утром температура поднимется с +5 до +12 градусов. Днем солнце прогреет воздух до +12...+14 градусов. К ночи похолодает до +4...+7 градусов.

В среду, 22 мая, небо вновь затянет тучами. Однако, небольшое выпадение осадков синоптики предсказывают на окончание дня. В целом, день будет теплее. Температура воздуха утром будет держаться на уровне +8...+15 градусов. Днем потеплеет до +17, а к вечеру вновь похолодает до +8...+10 градусов.

Четверг, 22 мая, принесет в область осадки. Согласно сервису «Яндекс.Погода», в первой половине дня ожидаются дожди. Утром температура воздуха будет +10...+11 градусов, днем потеплеет до +13. Ночью и вечером столбик термометра будет держаться на уровне +7...+11 градусов.

Пятница, 23 мая, ожидается солнечной, но прохладной. Утром будет +5...+8 градусов, днем - +11...+12, вечером +8...12, а ночью температура воздуха опустится до +2...+4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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